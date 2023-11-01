Hakan Fidan İranlı Mevkidaşı İle Ankara'da Görüştü

İsrail'in Filistin'e saldırılarına devam ederken, İran'dan Türkiye'ye önemli bir ziyaret yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

Hakan Fidan: "Karşılıklı ziyaretlerin içme kazandığı süreçteyiz. Yakın zamanda reisi ülkemizi ziyareti planlanmakta. Aynı zamanda terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmek için neler yaparız bunu da değerlendirme fırsatımız oldu."

" Türkiye'nin milli günü, Cumhuriyetin 100. gününü kutluyoruz. Görüşmede ise esas konumuz Filistin, siyonizm rejimi idi. 26 gün oldu. Siyonizm her türlü suçu kadınları, çocukları Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Siyonizm rejimi bu cinayetlerinde her türlü yasak silah kullanıyor."

İki Bakanın Öncelikli Gündemi Filistin Oldu

İsrail'in saldırılarına karşı atılması gereken adımları İranlı Bakan açıkladı.

Emir Abdullahiyan: "Burada bizim bölge ülkelerinin ilk görevi İsrail in bütün ürünlerini boykot etmemiz gerekiyor. İçeriye yakıt göndermeyi durdurmamız lazım. Siyonizm ile ilişkilerimizi kesmemiz lazım. Bu savaşı yürütenlerin muhakeme edilmeleri için de uluslararası mahkeme oluşturulması gerekiyor."

Koordinasyonu artırma iradesi ortaya koyan iki bakan, liderlerin katılımı ile uluslararası bir konferansın toplanması gerektiğini belirtti.

"İran, ortaklarıyla bölgede savaşın genişlememesi için istişarelere devam ediyor. İslam ülkeleri ile Arap ülke liderleri ile bir an önce İsrail rejiminin savaşının durdurulması için toplantı önerdik."

"Savaşın Genişlemesinde ABD, İsrail ve Batılı Ülkeler Sorumlu"

Filistin için garantörlük konusu da iki bakanın gündeminde yer aldı. Fidan'ın taviz verilmesi gerektiğine yönelik sözleri dikkat çekti. İranlı Bakan Abdullahiyan ise savaşın genişlemesinden ABD, İsrail ve Batılı ülkelerin sorumlu olacağını ekledi.

Hakan Fidan: "Hem kendimizi hem de Bölge ülkelerinin çözüm için elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. İki tarafın da kendi başına anlaşmaya varması zor. Her iki tarafın da tavizler vermesi anlaşmasını arkasında durması gerekiyor. Bizim önerdiğimiz ya da başka şekilde garantörlük gibi mekanizma ile anlaşmanın hayata geçmesi için güven verici rol oynaması gerekiyor."