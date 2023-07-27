Kore Zafer Günü’nde Perinçek’in mesajı okundu

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Amerikan emperyalizmine karşı kazandığı zaferin 70. yılı dünya genelinde kutlandı. Küresel salgın dolayısıyla Kore sınırları sivil seyahate kapalı olduğundan Kore dostluk dernekleri bu özel günü bölgesel olarak Endonezya'da bir araya gelerek kutladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Jakarta merkezli etkinliğe Kore Zafer Günü'nün uluslararası açıdan önemini anlatan bir mesaj gönderdi.

Perinçek’in mesajını Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreteri Berke Mustafa Berkil okudu. Vatan Partisi lideri Atlantik çağının bittiğini ve yeni bir medeniyetin Asya’dan yükseldiğini belirterek Asya'nın diğer ucunda yer alan Kore'ye başarı dileklerini iletti.

"ASYA’DAN YENİ BİR UYGARLIK YÜKSELİYOR"

İşte Perinçek’in kutlama mesajı:

"Değerli dostlar, Değerli yoldaşlar,

Kore halkının Kore İşçi Partisi önderliğindeki zaferi, bütün dünya halklarının ve insanlığın zaferidir.

Kore halkının ebedi başkanı Kim İl Sung’un, Kore İşçi Partisi’nin ve Kore halkının kahramanlığını Asya’nın batı ucundan, Türkiye’den Vatan Partisi ve Türk milleti adına selamlıyoruz.

Bugün Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tıpkı 1950’li yıllardaki gibi ABD emperyalizmine karşı önderleri Kim Jong Un rehberliğinde bilgiyle ve cesaretle direnmektedir.

Artık ABD 1950’li yılların ABD’si değildir. Her yerde dünya devletlerinin ve halklarının mücadelesiyle karşılaşmıştır ve gerilemektedir. Dolar saltanatı yıkılmaktadır. Atlantik çağının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Asya’dan yeni bir uygarlık yükselmektedir. İçine girdiğimiz Asya çağında Kore’nin yeniden birleşmesi emperyalizme karşı tarihi önemdedir.

Devletlerin bağımsız olduğu, insan merkezli, devletçi ve paylaşmacı Asya uygarlığının inşasında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne, Kore İşçi Partisi’ne ve Kore halkına parlak zaferler diliyoruz.

Yürekten yoldaşlık duyguları ve saygıyla."

DOSTLUK DERNEKLERİ KATILDI

Kore’nin Yeniden Birleşmesi İçin Asya Pasifik Bölgesel Komitesi’nin düzenlediği toplantıya KDHC Endonezya Büyükelçisi An Kwang Il ve Nepal eski başbakanı Madhav Kumar Nepal’in yanı sıra Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kore dostluk dernekleri katıldı. Türkiye Kore Dostluk Derneği Başkanı Hakkı Erman Ergincan da dernek üyeleriyle birlikte İstanbul’dan çevrimiçi olarak toplantıya katıldı.

ŞOYGU VE Lİ, PYONGYANG’DA

Sovyet askerlerinin ve Çinli gönüllülerin de katkılarıyla püskürtülen emperyalistlere karşı adeta gövde gösterisi niteliğinde olan Pyongyang'daki gösterilere ise Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Li Hongzhong özel davetli olarak katıldı. Li Hongzong, Kore DHC Başkanı Kim Jong Un’a Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in mektubunu iletti. Koreli askerlerin ve Çinli gönüllülerin şehitliklerinin ziyaretiyle başlayan törenler salon kutlamalarıyla devam etti.