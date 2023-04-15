Mısır'dan Türk vatandaşlarına yeni vize uygulması: Kapıda vize alınabilecek

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Mısır'dan Türk vatandaşlarına yeni vize uygulması: Kapıda vize alınabilecek
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Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır’dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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