Dışişleri Bakanlığı duyurdu: O ülke ile 'kapıda vize' dönemi başladı

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı duyurdu: O ülke ile 'kapıda vize' dönemi başladı
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Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, kapıda Vize uygulamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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