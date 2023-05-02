Dışişleri Bakanlığı duyurdu: O ülke ile 'kapıda vize' dönemi başladı
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, kapıda Vize uygulamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir.🛂✈️— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 2, 2023
Hayırlı olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/lbRv3t1cLf
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