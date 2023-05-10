Moskova'da kritik dörtlü zirve başladı

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının “Suriye konulu” toplantısı Rusya'da başladı.

Moskova'da kritik dörtlü zirve başladı
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Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad katılıyor.

Lavrov’un, basına açık kısmında açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, Suriye krizinin çözümüne ilişkin istişareler yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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