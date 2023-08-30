Ölü doğacak bir anlaşma! Rusyasız tahıl koridoru anlaşması işlemez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Karadeniz Tahıl Koridoru'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ölü doğacak bir anlaşma! Rusyasız tahıl koridoru anlaşması işlemez
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Karadeniz Tahıl Koridoru'nun yeniden başlama ihtimali var mı?" sorusuna üzerine Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel önem atfettiği ve bizzat takip ettiği tahıl koridorunun yaklaşık bir yıldır hayatta olduğunu hatırlattı.

Şu anda yaşanılanların "durma dönemi" olarak adlandırılabileceğini belirten Kılıç:

- Rusya tarafı çekildiğini beyan etmekle beraber kendisinin beklentisi içerisindeki belli şartların oluşması durumunda devam edebileceğini söyledi. Ukrayna tarafı da bu anlamda müzakerelerin devam etmesi konusunda bir olumsuzluk olmadığını. İstanbul'daki merkezde de şu anda zaten hem Birleşmiş Milletler'den hem Ukrayna tarafından görevliler hala orada. Dolayısıyla bizim bu çalışmalarımız devam ediyor.

Önceliğin tahıl koridorunda mevcut modelin devam etmesi olduğunu ifade eden Kılıç:

- Şu anda herhangi bir alternatif, başka bir unsur, yol düşünmüyoruz. Rusyasız buradaki anlaşmanın hayatta kalabileceğinden şüphelerimiz var. Dolayısıyla çabalarımız mevcut tahıl koridorunun tekrar aktif olarak çalışması konusunda.

Kılıç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğini, ziyaretin ana konularından birini tahıl koridorunun oluşturacağını bildirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa vadede yüz yüze görüşme planına dair bir netlik var mı?" sorusuna Kılıç:

- Muhtelif farklı tarihler ve farklı formatlar üzerinde çalışıyoruz şu anda. Tarihsel anlamda olmayacak olan durumlar netleşmiş durumda. Olabilecek tarihler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Burada birinci öncelik Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile beraber yüz yüze bir araya gelmesini en kısa sürede sağlamak.

Rusya'yla, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Türkiye'ye ziyareti sonrasında soğukluk yaşandığı yönündeki iddialara katılmadığını belirten Kılıç, Türkiye'nin savaşın başından beri her iki tarafa güven verebildiğini ifade etti.

SURİYE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kılıç, yurt dışındaki çeşitli ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e ve kutsallara yapılan saldırılara ilişkin de Türkiye'nin bu konuda bir duruşu olduğunu, bu tip ihanet içeren saldırılara karşı her zaman dik durduğunu ve Danimarka'nın bu noktada attığı adımının doğru olduğunu kaydetti.

İsveç'in NATO üyeliği sürecinin olumlu olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kılıç, Vilnius Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hükümet olarak duruşu ortaya koyduğunu, bu anlamda çalışmaların bu duruş üzerinden devam ettiğini söyledi.

Kılıç, Suriye'yle görüşmelerin belli seviyelerde devam ettiğini, önceliğin Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Suriye vatandaşlarının evlerine dönmeleri konusunda olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tahıl koridoru # rusya # Ukrayna # cumhurbaşkanı başdanışmanı # çağatay kılıç
Çok Okunanlar
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
İşte Galatasaray'ın katılacağı torba ve muhtemel rakipleri
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Orduya kaynak yaratmak için bu yola başvurdular
Orduya kaynak yaratmak için bu yola başvurdular
MSB'den Zafer Bayramı'na özel video!
MSB'den Zafer Bayramı'na özel video!
Perinçek'ten 30 Ağustos mesajı!
Perinçek'ten 30 Ağustos mesajı!
Öne Çıkanlar Müstesna Devrimci Hasan Yalçın böyle anıldı! - Ulusal Kanal Müstesna Devrimci Hasan Yalçın böyle anıldı! - Ulusal Kanal 30 Ağustos bankalar açık mı? Bugün banka açık mı? Resmi tatillerde banka açık mı? 30 Ağustos bankalar açık mı? Bugün banka açık mı? Resmi tatillerde banka açık mı?