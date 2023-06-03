Pakistan Başbakanı Şerif Beştepe'deki törene katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da bulunan Başbakan Muhammed Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki göreve başlama törenine katıldı. Başbakan, Pakistan Hükümeti ve halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi nedeniyle en içten tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğini takdir eden Şerif, Türkiye'nin son yirmi yılda her alanda attığı etkileyici adımların kaydedilen en dikkat çekici başarı olduğunu belirtti. Şerif, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıl 100. Kuruluş yılını anarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleme ve refah yolunda büyük bir önderlik etmeye devam etmesinin tam yerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Şerif ayrıca, bölgesel barışı teşvik etme çabaları ve diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Pakistan’ın Türkiye ile kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve çeşitli stratejik ortaklıkları geliştirme taahhüdünü yineleyen Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) 7. Toplantısına davet etti.

Cumhurbaşkanı, Şerif'e teşekkür etti ve sıcak duygularının yanı sıra Pakistan hükümeti ve halkı için en iyi dileklerini de dile getirdi.

Daha sonra Şerif, diğer dünya liderleriyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygıdeğer konuklar için verdiği ziyafete katıldı.