Pakistan'dan çadır seferberliği: Şahbaz Şerif üreticilerle görüşecek

Şerif, Pakistan halkı ve şahsı adına depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, "Bu ülkenin kardeşi olan Pakistanlılar, derin bir üzüntü içinde." dedi.

Türkiye ve Pakistan'ın iki ruh ve tek yüreğe sahip olduğunu vurgulayan depremi öğrendiği anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak başsağlığı dilediğini dile getiren Şerif, "Pakistan'da sahip olduğumuz her şeyi Türk kardeşlerimiz için sundum." diye konuştu.

Şerif, depremin ardından Pakistan'ın Türkiye'ye arama kurtarma uzmanları ve sağlık ekipleri gönderdiğini ve 500 tondan fazla insani yardım malzemesinin deprem bölgelerine ulaştırıldığını aktardı.

"Olabildiğince hızlı ve en yüksek kalitede" kışa dayanıklı çadırların üretilmesi için, Pakistan'daki çadır üreticileriyle bir araya geleceğini belirten Şerif, şubat sonuna kadar 1300 ton, martta 1700 ton ve nisanda yaklaşık 600 ton yardım malzemesi gönderileceğini ve bunların büyük çoğunluğunun kışa dayanıklı çadırlardan oluşacağını bildirdi.

Binlerce kişinin ölümüne neden olan deprem hakkında "Bu yıkım hayal gücünün ötesinde. Çok büyük bir kayıp" ifadelerini kullanan Şerif, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Pakistanlı ekiplerin en az 14 kişiyi enkazdan kurtardığını ve bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Halihazırda ülkesinden uçaklarla çadır, battaniye ve gıda ürünlerinin Türkiye'ye ulaştırılmaya devam ettiğini anlatan Şerif, kışlık çadır taşıyan bir başka uçağın da yola çıktığını ve yarın Adana’ya ulaşmasının planlandığını kaydetti.

Başbakan Şerif, Pakistan halkının deprem bölgesine yaptığı yardımlara da değinerek, sadece halkın değil, kabine ve parlamento üyelerinin de bir aylık maaşlarını bağışladığını söyledi.

PAKİSTAN'IN TÜRKİYE DAYANIŞMASININ ARKASINDA "KARDEŞLİK" YATIYOR

Şerif, ülkesinin, Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden birinin olmasının arkasında "kardeşlik" bağının bulunduğunu vurgulayarak, "Kardeşlik, birlik beraberlik, tek bir aile gibiyiz ve kalplerimiz birlikte atıyor. Siz Türkçe, biz Urduca konuşsak da birbirimizle anlaşabiliyoruz. Bir aile gibi olduğumuzu ve birlikte yaşayıp öleceğimizi biliyoruz. Bu bir ruhtur, motivasyon budur, ilişki budur ve yüzyıllara kadar gider." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞTE PAKİSTAN'A YAPTIĞI YARDIMLAR

Pakistan'ın ne zaman ihtiyacı olsa Türkiye'nin yardıma koştuğunu hatırlatan Şerif, "Türk hükümeti ve Erdoğan, 2005'te Pakistan'da yaşanan depremde, 2010'da meydana gelen sellerde Pakistanlı kardeşlerine yardımcı olmak için elinden gelenin fazlasını yaptı." diye konuştu.

Şerif, söz konusu sel felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgelerini ziyaret ettiğini, Türk kuruluşlarının yeniden inşa çabalarına yardım ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Pakistan'daki sel felaketinde ihtiyaç sahipleri için bileziğini bağışladığını anımsatan Şerif, "Cömertliğin en büyük örneği, empatiyi en üst düzeyde göstermekten başka ne olabilir ki. Bu sadece kardeşler tarafından yapılabilir, ruh budur." değerlendirmesinde bulundu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İLE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Başbakan Şahbaz Şerif, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Türkiye'nin uluslararası yardımların sağlanması için acil toplantı düzenlemesi gerektiğini belirterek, "Türk halkı için, bütün Müslüman ülkeler gerçekten acil yardım paketini tartışabilir ve karara bağlayabilir." dedi.

Uluslararası toplumun bir rol oynaması gerektiğine işaret eden Şerif, bugün Türkiye'de yaşanan afetlerin ilerleyen günlerde başka bir ülkenin de başına gelebileceğini dile getirdi.

Bunun yanı sıra, 15 Şubat'ta Türk televizyonlarında yayınlanan yardım kampanyasında yaklaşık 6 milyar dolar toplandığını hatırlatan Şerif, "Cömertliğin, hayırseverliğin, iyi kalpliliğin, düşünceliliğin olağanüstü bir örneği." ifadelerini kullandı.

Şerif, sözlerini "Türk halkının sadece Pakistan halkının değil, tüm dünyanın saygısını kazandığını düşünüyorum. Bu yüzden, uluslararası toplumun öne çıkmasının tam zamanı olduğunu düşünüyorum." diye tamamladı.