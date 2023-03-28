Perinçek-İsviçre Davası Trento Üniversitesi'nde  

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ermeni soykırımı yalanına karşı uluslararası arenada büyük başarılar kazanmıştı. İsviçre'nin "Ermeni Soykırımı yoktur" demeyi yasaklayan yasasını Perinçek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı. AİHM, Perinçek-İsviçre davası olarak anılan davada Türkiye lehine karar almış, Ermeni tehcirinin Holokost'a benzetilemeyeceğine hükmetmişti.

O dava, bir Türk öğrencinin çabasıyla İtalya'da Trento Üniversitesi'nde derste işlenmeye başlandı. Arif Can Soykan isimli Türk öğrenci, geçtiğimiz sene Toronto Üniversitesi'nde katıldığı derste Perinçek-İsviçre davasını diğer öğrencilere anlatmıştı. Bu sunumun ardından, geçtiğimiz yıl müfredatta olmamasına rağmen bu sene Trento Üniversitesi Perinçek-İsviçre davasını derslerde işlemeye başladı.