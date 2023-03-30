Rus uzman Imamkuliyeva: "Türkiye şimdiden Rus gazı merkezi haline geldi"

Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Elmira Imamkuliyeva, Sputnik’e demecinde, Türkiye’nin Batı'nın tüm baskılarına rağmen şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldiğini söyledi.

Imamkuliyeva, “Geçen yıl, Batı Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamaya başlar başlamaz, Moskova ile

Ankara arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde gerçekten fırtınalı bir yükseliş yaşandı” dedi.

Rusya’nın o zamandan bu yana kendi hidrokarbon kaynaklarına sahip olmayan Türkiye'nin acilen ihtiyaç duyduğu ucuz enerji ve metal ihracatını önemli ölçüde artırdığını belirten İmamkuliyeva, "Bana göre

Türkiye şimdiden bir Rus gazı merkezi haline geldi. Bilindiği gibi iki ülke liderleri tarafından daha önce duyurulan inşaatına henüz başlanmadı” diye konuştu.

Imamkuliyeva, Türkiye'nin AB üyesi olması halinde bile Rusya ile ilişkileri de dahil olmak üzere Batı'dan bağımsız bir politika izleyeceğini vurgulayarak, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm yumurtaları aynı sepete koyanlardan değil. Hatta şunu de ifade edeyim, Ankara AB üyesi olsaydı Rusya ile ilişkileri de dahil olmak üzere yine bağımsız bir politika izlerdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin göz ardı edilemeyecek çok büyük bir oyuncu olduğunu söyleyen uzman, “Avrupa'daki nüfus açısından bile yaklaşık 85 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin yalnızca Almanya ve Fransa ile karşılaştırılabilir olacağını söylemek yeterli” dedi.

Türkiye'nin bazen çeşitli manevralar yapmak zorunda kaldığı görüşünü dile getiren uzman, “Erdoğan bunu çok iyi yapıyor. Çizgisini nasıl koruyacağını, kendi siyasi ve ekonomik rotasını nasıl izleyeceğini biliyor. Bunun da, onu bu şekilde zorlu ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir jeopolitik lider olarak gören ülke vatandaşlarını etkilememesi mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: sputniknews.com.tr