Rusya'dan tarihi hamle! BM'nin KKTC'yi kınama mesajını engelledi

Washington merkezli Hellas Journal‘ın haberine göre Rusya, Birleşik Krallık’ın BM Daimi Misyonu tarafından hazırlanan ve ABD ile Fransa tarafından onaylanan bildiri metnini engelledi. Rusya, bildirinin yayımlanmasının bir sonraki haftaya ertelenmesini istedi. Habere göre Rusya, önümüzdeki Pazartesi gününe kadar süre istedi.

Haberde ayrıca “Türkiye’nin talebi üzerine Rusya, duyurunun yayınlanmasına izin vermeyi reddetti. BM Genel Kurulu, ABD, Fransa, İngiltere ve örgütün diğer daimi olmayan üyelerinin dahil olduğu ve Moskova’nın tutumundan büyük hoşnutsuzluğun dile getirildiği gergin bir kulis izledi. Duyuru için Pazartesi günü girişimde bulunulmasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.