12 yıl sonra bir ilk: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Şam'da

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, resmi temaslarda bulunmak üzere, başkent Şam'a gitti.

Faysal bin Ferhan, ziyaret kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile bir araya geldi. Faysal bin Ferhan'ın bu ziyareti, "Suriye'de iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığınca Şam'a yapılan ilk ziyaret" oldu.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den sonra Suudi Arabistan ile Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmişti.

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştirmişti.