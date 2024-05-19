Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk korkusunu yenmeye çalışıyor

Bingöl'de yaklaşık 2 yıl önce sahipsiz 7 köpeğin saldırısından çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan 8 yaşındaki Osman Tunç, psikolojik destek alarak yaşadığı korkuyu atlatmaya çalışıyor.

Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk korkusunu yenmeye çalışıyor

Osman Tunç, 6 Haziran 2022'de İnalı Mahallesi Uğurlu Caddesi'ndeki evlerinin yakınlarındaki bir bahçede ağaçtan erik toplarken 7 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin kalçasından ve sırtından ısırdığı çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Geçen zamanda yaraları iyileşen Tunç, yaşadığı korku dolu anların etkisini üzerinden atamadı. O dönemde ana sınıfına giden Tunç, korktuğu için 1 yıl boyunca evden tek başına çıkamadı.

Bir süre hiç konuşmayan Tunç, okuldaki davranışlarından dolayı öğretmenin de tavsiyesiyle psikolojik destek almaya başladı.

Yaşadıklarını unutamayan anne Abide ve baba Ali Tunç evlatlarının yaşadığı kötü günlerin başkalarının da başına gelmemesi için sahipsiz hayvanlar sorununun çözülmesini istiyor.

"7 KOCAMAN KÖPEĞİN SALDIRISINA UĞRADI, ALLAH KORUDU"

Baba Ali Tunç, köpeklerin saldırısının ardından çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Oğlunun köpek sesi duyduğu zaman ağladığını, yaklaşık 1 yıl boyunca evden tek başına çıkmadığını belirten Tunç, şöyle konuştu:

"Halen üzerinde etkisi var. Sahipsiz köpeklerin saldırısından sonra Osman çocuklarla oynarken ilk başlarda köpek hırıltısı çıkarıyordu. Köpek gibi çocuklara saldırmaya çalışıyordu. Biz de psikiyatriye götürdük. Halen köpek görünce korkuyor. Bir köpek görünce 'bu köpek bana geliyor' diye bana sarılıyor. Ara sıra rüyasına geldiğini söylüyor. Bu acıların yaşanmaması için yetkililerimizin buna bir çare bulmasını istiyoruz. 7 kocaman köpeğin saldırısına uğradı, Allah korudu. Olayı balkonda gören bir ağabey vardı, 'Allah çocuğunuzu size bağışladı, 7 köpeğin pençesinden çıkardım.' demişti."

"SABAHA KADAR UYKUMUZ GELMİYORDU"

Anne Abide Tunç da çok zor günler yaşadıklarını anlatarak, "Sabaha kadar uykumuz gelmiyordu. O günleri hatırlamak istemiyoruz. Unutmak istiyoruz her şeyi. Yavaş yavaş iyi olmaya çalışıyoruz. Sahipsiz köpekleri toplasınlar." dedi.

Osman Tunç ise çocukların annelerinden izin almadan bilmedikleri yerlere gitmemesi gerektiğini dile getirdi.

Tunç, "Bir süre okula gidemedim. Benim için o günler zor geçti." diye konuştu.

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