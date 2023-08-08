Türk halkı Avrupa Birliği'ne karşı! Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı

Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmek için için bir kez daha yeşil ışık yaktı.

Ancak anketlere göre Türk halkı AB'ye karşı!

Areda Survey'ın 21-24 Mart 2022 tarihleri arasında yaptığı çarpıcı anket sonuçları yeniden gündem oldu. Araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 51.4'ü Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini düşünüyor.

AB’ye girmeliyiz diyenlerin ilk tercih nedeni ekonomik kalkınma olurken, AB’ye girmemeliyiz diyenlerin ise bağımsızlığı kaybetme kaygısı yaşadıkları tespit edildi.

Türkiye’nin AB’ye alternatif olarak Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 38.6 olarak kayıtlara geçti.

2 bin kişinin katılım sağladığı Areda Survey’in anketinde katılımcıların yüzde 90.2’si “AB’nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilemediği” konusunda görüş bildirdi.

“Size göre Türkiye bir Avrupa ülkesi midir?” sorusuna ise yüzde 50.7 ‘evet’ yanıtını verirken yüzde 49.3’lük bir kısım ise bunun aksi yönde görüş bildirdi.