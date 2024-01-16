Türk-Rus ticareti baltalanıyor

Tehdide boyun eğen bankalar ise transferi durduruyor. Sonuç olarak ihracatçılar Rusya’dan gelen TL, ruble ve avro ödemlerini geç alıyor ya da geri dönüyor.

ABD, Türkiye ile Rusya arasındaki iş birliğini baltalamak için yeni bir hamle yaptı.



Rusya’dan Türkiye'ye para transferleri durma noktasına geldi. Sektör temsilcileri ABD'nin transfer konusunda bankları tehdit ettiğini ifade ediyor.



Ekonomim Gazetesi'nde yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın ziyaretinden sonra Türk ihracatçılar Rusya’dan gelen TL ve ruble ödemeleri alamıyor. Bazı bankalar para transfelerini geri gönderirken bazılarıysa ‘yasaklı ürün’ diyerek daha önce kabul ettiği işlemleri reddetmeye başladığı öğrenildi.



Tehdide boyun eğen bankalar ise transferi durduruyor. Firmanın ödemesi bankalardan ya geri dönüyor ya da ret yanıtı alınıyor. Bu nedenle hhracatta aksamalar yaşanıyor.



Geçen yıl Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı yüzde 23,2 artarak, 2022’deki 7 milyar 647 milyon dolar seviyesinden, 9 milyar 423 milyon dolara çıktı. En fazla ihracat yapılan 5 sektör de sırasıyla kimya, makine, otomotiv, yaş meyve sebze ve elektronik oldu.

Öte yandan iki yüzlü davranan Batı, Rusya ile ihracatını Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan gibi ülkeler üzerinden artıyor.



Hatta Rus pazarında yeniden Batı mallarının ortaya çıktığı bu durumun Türk mallarına rahip oluşturduğu değerlendiriliyor.