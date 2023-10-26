Türkiye ve Nahçıvan Sınır Güvenliğini Görüştü

Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyetleri bir araya geldi. İki heyet sınır güvenliğini görüştü.

Türkiye ve Nahçıvan Sınır Güvenliğini Görüştü

Türkiye ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Iğdır'da, sınır güvenliği toplantısı düzenlendi. Iğdır Valiliğinde gerçekleşen toplantı, Vali Ercan Turan'ın başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Hudut Komiseri Albay Behmen Babayev başkanlığındaki Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti heyeti arasında yapıldı.

Toplantıda, ortak sınırlardaki sınır güvenliği konuları görüşülüp buralarda yapılan çalışmalar ele alındı. Toplantının sonunda Albay Babayev, Vali Ercan Turan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğrafının yer aldığı bir tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiye # nahçıvan # Iğdır
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