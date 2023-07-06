Türkiye ve Pakistan arasında önemli toplantı! Ankara'da iki ülke temsilcileri bir araya geldi

Türkiye-Pakistan İkili Siyasi İstişarelerinin (BPC) altıncı turu 5 Temmuz 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi. Pakistan Dışişleri Müsteşarı Dr. Asad Majeed Khan ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sn. Burak Akçapar, kendi taraflarını yönetti.

İki taraf, siyasi ilişkiler, ticaret, bağlantı, savunma, eğitim, kültür ve halklar arası temasları kapsayan tüm ikili işbirliği yelpazesini kapsamlı bir şekilde gözden geçirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (HLSCC) önemine dikkat çeken taraflar, 7. Toplantısının İslamabad'da erken yapılması konusunda anlaştılar. İki ülke arasında Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEF) kapsamında kaydedilen ilerleme de ele alındı.

Bilişim, bilim ve teknoloji, Ar-Ge, sağlık, eğitim, tarım, ve denizcilik başta olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki mevcut işbirliği potansiyelinin altı çizilirken, bu alanlardaki iş birliğinin daha da yoğunlaştırılması vurgulandı. Taraflar, savunma alanında kaydedilen önemli ilerlemeyi takdir ettiler ve mevcut mekanizmaları kullanarak ve ortak girişimler üstlenerek bu işbirliğini daha yüksek seviyelere taşıma sözü verdiler.

İstişareler sırasında, BM, İİT, EİT ve D8 de dahil olmak üzere çok taraflı forumların yanı sıra karşılıklı ilgi alanına giren tüm konularda yakın koordinasyonun sürdürülmesi arzusuyla bölgesel ve küresel meseleler kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Tarihi geçmişe sahip ikili ilişkilerin nesiller boyu aktarılan kutsal bir emanet olduğunu kabul eden taraflar, eşsiz kardeşlik bağlarını daha da güçlendirme ve bunları ekonomik açıdan kazançlı çok yönlü bir işbirliğine dönüştürme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Akçapar'ın, Khan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

- Türkiye-Pakistan siyasi istişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Burak Akçapar ve Pakistan Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Asad Majeed Khan başkanlığındaki heyetler arasında Ankara’da yapılmıştır. İstişarelerde dost ve kardeş Pakistan’la ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler görüşülmüş, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin müstakbel toplantısının hazırlıkları ele alınmıştır.

BPC NEDİR?

BPC, Türkiye ve Pakistan ikili ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmek ve Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihi ve stratejik bağları daha da güçlendirmek amacıyla yeni işbirliği alanlarını keşfetmek için önemli bir mekanizmadır.