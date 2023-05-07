Türkiye'den ABD'ye S-400 reddi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında F-35 ve S-400'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüşüne ilişkin yaptığı açıklamada "Biz şu anda F-35'e geri dönelim demiyoruz, paramızı verin diyoruz. Çünkü biz kendi milli muharip uçağımızı üretiyoruz. ABD ile ilişkileri biz de düzeltmek isteriz, bunun için gerekli mekanizmaları da kurduk. Ancak ABD'yle biz durduk yere kötü olmuyoruz, FETÖ Amerika'da, Amerika PKK'YPG'yi destekliyor" dedi.

ABD'nin S-400'ler ile ilgili Türkiye'ye çeşitli öneriler sunduğunu belirten Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Bunun kontrolünü bize verin, başka yere verin gibi, doğrudan bizim egemenliğimizi ilgilendiren tekliflerde bulundu. Nerede kaldı bizim bağımsızlığımız, egemenliğimiz?

ABD'nin Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini teklif ettiğini aktaran Çavuşoğlu ayrıca, "ABD, S-400'leri Ukrayna'ya gönderir misiniz dedi, biz olmaz dedik" dedi.