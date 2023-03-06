Türkiye'den ABD'ye "Suriye" tepkisi: Büyükelçi Bakanlık'a çağırıldı

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye'den ABD'ye "Suriye" tepkisi: Büyükelçi Bakanlık'a çağırıldı
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD Büyükelçisi Jeff Flake, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. 

Flakake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi. 

Kaynak: TRT Haber

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