Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na Ermenistan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun “AB-Ermenistan ilişkileri” başlıklı olağan raporunda 1915 olaylarıyla ilgili iddialara ilişkin "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır" dedi.

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na Ermenistan tepkisi
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na Ermenistan tepkisi / Ankara / 2023
Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun “AB-Ermenistan İlişkileri” başlıklı raporu hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli 'AB-Ermenistan ilişkileri' başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosunu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiye # Avrupa Parlamentosu # Ermenistan # tanju bilgiç
Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'ye sunuldu Türkiye'den Finlandiya kararı Erdoğan ile Orban görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi
2 TOKİ İSTANBUL TUZLA çekilişleri açıklandı!
3 Amerika Konfedere Devletleri Bayrağı'nın anlamı nedir?
4 Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na Ermenistan tepkisi
5 İşte 2022 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri