Yıllar Sonra İlk! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad Aynı Karede

Yıllardır bir araya gelmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad, Riyad'da aynı zirvede buluştu. İki lider henüz doğrudan görüşmedi. Zirve öncesi dikkat çeken ayrıntı, Erdoğan ve Esad'ın aynı karede buluşması oldu. Yıllar sonra ilk kez iki lider birlikte fotoğraf vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Devlet Başkanı Sisi ile tokalaşırken, Suriye Devlet Başkanı Esad'ın aynı karede olması dikkat çekti. Fotoğraf çekimi sonrası liderle zirve toplantısına geçti. Erdoğan burada liderlere hitap etti. Erdoğan konuşmasında İsrail'in nükleer silah iddialarının titizlikle araştırılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca Filistin için dayanışmanın perçinlenmesi gerektiğini belirtti.