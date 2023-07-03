Bisiklet egzersizi hareketlerini yanlış yapıyoruz: Bisiklet hareketinde kaçınmamız gereken hareketler

Düzgün bisiklet egzersizi yapmak için yere uzanın ve dirseklerinizin açık olduğundan emin olarak parmak uçlarınızı şakaklarınıza yerleştirin.

Ardından, omuz bıçaklarınızı yerden kaldırarak çenenizi göğsünüze sokarsınız.

En önemli kısım, bacaklarınızı 90 derecelik bir pozisyona getirmek ve ardından sağ dirseğinizi sol dizinize getirerek ve ardından aynısını sol dirseğiniz ve sağ dizinizle yaparak yan yana değiştirmek.

Amacınız kürek kemiklerinizi yerden yukarıda tutarken dirseğinizi dizinize mümkün olduğunca yaklaştırmak olduğundan, bir dizinizin içeri girerken diğer bacağınız dışarı fırladığından emin olun.

BİSİKLET HAREKETİNDE HANGİ HATALARDAN KAÇINMALI?

Her şeyden önce, egzersizi yaparken boynunuzu çekmediğinizden emin olun çünkü bu, rahatsızlığa neden olur ve karın kaslarınızın daha az çalışmasına neden olur.

Ayrıca, egzersizi yaparken hızlanmadığınızdan da emin olmalısınız, çünkü birçok insan bisiklet egzersizi sırasında acele etme eğilimindedir.

Bu arada, özellikle yeni başlayanlar tarafından yapılan en yaygın hatalardan biri, dirseğinizi dizinize ulaşmak için sallamaktır. Bu şekilde, egzersizi yapman daha kolay olur ama karın kaslarını gerçekten gerektiği kadar zorlamazsın.

Son olarak, merkez bölgenizi aşırı çalıştırmaktan kaçınmanız gerektiğinden sırtınızı kamburlaştırmayın.