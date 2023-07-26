Kilo veremeyenlere kötü haber! Vücut tipiniz diyete uygun olmayabilir

Vücut tipi sadece kıyafetleri değil kilo vermeyi de etkiliyor. Yapılan araştırmalar da kilo veremeyenlerin vücut tiplerine uygun spor ve egzersiz yapmadıkları hatırlatıldı. Kilo veremeyenleri üzen bu haber sonrası uzmanlar her tipin kendine uygun bir diyet yöntemi olduğunu açıkladı.

Vücut tipinizi kontrol ettikten sonra diyet ve spor uygulamalarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sayede vücudunuzun ihtiyacı olan vitaminlere göre hareket etmiş olursunuz.

HANGİ VÜCUT TİPİ NASIL DİYET YAPMALI?

EKTOMORF VÜCUT TİPİ

Kol ve bacakları uzun olan ektomorf vücut tipine sahip olanlar, dar bir vücut yapısına sahipler. Kalça ve bel kısımları olmayan bu kişileri metabolizması hızlıdır. Bu yüzden lif değil karbonhidrat ağırlıklı beslenmeliler.

Spor sırasında çok ağır kaldırmamaları gerekiyor. Hafif egzersizler yapmalarının nedeni ise kemik ve kas sistemlerinin zayıf olmasından kaynaklıdır. Vücutlarında yağ oranı azdır. Ancak karaciğeri kontrolü yapmalarında fayda var.

ENDOMORF

Metomolizmaları oldukça yavaş olan bu vücut tipine sahip kişilerin kesinlikle karbonhidrattan uzak durmaları gerekiyor.

Vücutta genellikle alt kısımlarda yanı göbek altı baldır ve kalça kısmında yağ birikir. Bu yüzden egzersizlerde bolca alt kısmı çalıştırmaları gerekiyor. Nişasta yağ onlar için kabuslu besinlerdir. Bu yüzden bol bol meyve ve sebze tüketmeliler.

MEZOMORF

Dengeli olan vücut tipidir. Kas sistemleri güçlü ve gelişmiştir. Bu vücut tarzı hızlı kas yapabilir. Ancak bu orada kan şekerlerine dikakt etmeliler.

Şekerde ani üşme yükselme meydana gelebilir. Mezomorf, vücut tipinde eşit orana kilo alımı ve verimi yapılır. Bu yüzden hem üst hem alt kısmı eşit oranda çalıştırmaları lazım.