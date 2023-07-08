Şok etkisi yaratacak futbolcu diyeti! Messi Cristiano Ronaldo ve Benzema'ya yardımcı olan süper yiyecek

Futbol takımlarının soyunma odalarında tamamen doğal olan ancak performansa yardımcı olacak gerekli besinleri içeren ürünlere verilen isimdir.

Artık büyük futbolcular arasında moda haline gelen yiyecek, yediğinizde besin sağladığı için deniz yosunu.

Yani antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında deniz yosunu yiyebilirsiniz. Ayrıca et, sebze veya balıktan yedi kat daha fazla protein sağlar.

Ama her şeyden önce en besleyici olan spirulina ve klorelladır.

SÜPER GIDA YAPAN NEDİR?

• Fenilalanin kaynağıdır, metabolizmayı hızlandırır ve toksinleri vücuttan daha çabuk atar.

• Vücutta su ile temasa geçtiklerinde doyma gücüne sahiptirler.

• A, B1, B2, C, D, E ve K vitaminleri, potasyum, demir, lif ve kalsiyum içerir (sütten on kat daha fazla).



•. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antiviral ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

FUTBOLCULARIN DİYETİ NASIL OLUR?

Alglerin bu üç futbolcu için çok önemli bir özelliği var, o da kalorifik değerinin neredeyse sıfır olması.

Bu nedenle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi büyük futbolcuların diyetlerine yosun eklemesi giderek yaygınlaşıyor.

Bu yemeği seven bir diğer ünlü sporcu da Karim Benzema , Real Madrid'in forveti kariyerinin en iyi fiziksel kondisyonunda ve bunda beslenmesinin büyük rolü var.