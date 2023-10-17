Diyette Olanlar Gözünü Dört Açsın! Tatlı İsteğinizi Bastıracak Sağlıklı Atıştırmalıklar!

Doğal yollarla ve sağlıklı besinlerle evde hazırlayabileceğiniz birbirinden güzel atıştırmalıklar hazırlamak artık çok kolay! Sizin için hazırladığımız sağlıklı atıştırmalıkların detaylı tarifi yazımızda!

İçinizdeki Tatlı İsteğine Son!

Zaman zaman içimizde oluşan tatlı krizleri ve tatlı yeme alışkanlığı sağlıksız beslenmemize yol açıyor. Peki, hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacımızı giderecek besinler yok mu? Elbette var. Şimdi vereceğimiz tarifleri mutlaka kaydedin! Sağlıklı aynı zamanda doğal ürünlerle elde ettiğiniz muhteşem ikililere bayılacaksınız. Elinizin altında, her mutfakta bulunabilecek malzemelerle hızlıca hazırlayabileceğiniz nefis pratik atıştırmalıklar tam size göre. Bu ikililer kan şekerini dengeleyerek tatlı ihtiyacınızı bastırmaya yardımcı oluyor. Gelin birlikte tatlı isteğinizi bastıracak sağlıklı atıştırmalıklara göz atalım.

Tatlı İsteğini Bastıracak Muhteşem İkililer

Hurma ve Fıstık Ezmesi İkilisi

2 adet hurma + 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi = 95 kalori

Hurmalarınızın çekirdeklerini çıkartarak ikiye ayırın. İkiye ayırdığınız hurmaların içerisine fıstık ezmenizi koyun ve afiyetle yiyebilirsiniz.



Muz ve Kakao İkilisi

1 adet küçük boy muz + 1 yemek kaşığı kakao = 75 kalori

Muzunuzu çatal yardımıyla güzelce ezin. Ezdiğiniz muzun içerisine kakaoyu koyun ve küçük toplar halinde yuvarlayın. Atıştırmalığınız hazır, afiyet olsun.

Elma ve Tarçın İkilisi

1 adet orta boy elma + 1 çay kaşığı tarçın = 55 kalori

Elmanızı güzelce yıkadıktan sonra kabuğunu soymadan doğrayın. Doğradığınız elmanın üzerine tarçını serpiştirin ve afiyetle yiyebilirsiniz.

Ceviz ve İncir İkilisi

1 adet kuru incir + 2 adet ceviz içi = 95 kalori

Bıçak yardımıyla incirinizi ortadan kesin. Kestiğiniz incirin içerisine ceviz içini yerleştirin. Atıştırmalığınız hazır, afiyet olsun.

Hepsinin tadı birbirinden güzel olan bu muhteşem ikilileri denemeyen kalmasın! Ara öğünlerinizde, tatlı krizleriniz de ya da diyet listenizde mutlaka bu muhteşem ikilileri bulundurun. Ayrıca muhteşem ikililerin yanında dilediğiniz bitki çayını ya da yeşil çayı tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.