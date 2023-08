Dukan diyeti nedir? Dukan diyeti nasıl yapılır? Dukan diyeti aşamaları ve beslenme programı

Dukan Diyeti, farklı aşamaları takip ederek sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo verme amacına hizmet eden bir beslenme programı olarak öne çıkıyor. Bu diyette, protein ve yağ içeriği yüksek gıdalar tercih edilerek vücudun daha fazla kalori harcaması ve hızlı kilo kaybı hedefleniyor.

DUKAN DİYETİNİN AŞAMALARI VE İÇERİKLERİ

Dukan Diyeti, toplamda dört aşamadan oluşuyor ve bu aşamaların doğru bir şekilde sırayla uygulanması gerekiyor. Diyetin temelinde, protein ağırlıklı beslenme yer alıyor ve kırmızı et, beyaz et, deniz ürünleri, sebzeler, süt ve peynir gibi besinler öne çıkıyor.

Dukan Atak Aşaması: Bu ilk aşamada, yaklaşık 10 gün boyunca yağsız proteinler ağırlıklı bir şekilde tüketiliyor. Dana eti, balık, jambon, yumurta gibi protein kaynakları öne çıkarken, yulaf harici karbonhidrat içeren gıdalar ise yasak. Bu aşamada 2 ile 7 kilo arasında kilo kaybı yaşanabilir. (Bu ilk aşamada koyun eti de tamamen yasak)

Seyir Aşaması: İkinci aşamada, saf protein tüketimine devam edilirken yavaş yavaş sebzeler de diyet planına eklenir. Ancak nişastalı sebzeler ve karbonhidrat içeren besinler sınırlanır. Seyir aşaması boyunca 1 kilo kaybı için 3 gün boyunca bu aşama sürdürülür. (Günde 2 kaşık yulaf zorunlu ve yağ alımı1 yemek kaşığı yağla sınırlı.)

Güçlendirme Evresi: Diyet sonrası kaybedilen kiloların geri alınmasını önlemek amacıyla bu aşamada güçlendirme süreci uygulanır. Seyir aşamasında kaybedilen her 1 kilo için 5 gün boyunca güçlendirme aşaması sürdürülür. Bu evrede hem protein hem de sebze tüketimi teşvik edilir. Haftada 1-2 kez kuzu eti, 2 adet başlangıç, ana yemek ve tatlıyı da dahil eden kutlama öğünü, haftada 1 saf protein tüketiminden ibaret gün, günde birer porsiyon meyve ve peynir, 2.5 kaşık yulaf kepeği ile 2 dilim tam tahılllı ekmek.

Koruma Evresi: Son aşama olan koruma evresinde günlük en az 20 dakikalık yürüyüşler önerilir. Haftada bir gün, sadece protein tüketilirken, diğer günlerde yulaf ezmesi ve dengeli bir beslenme planı takip edilir. Bu evre, ömür boyu sürdürülmelidir.

Koruma Evresinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her gün en fazla 3 yemek kaşığı yulaf kepeği tüketilmelidir.

Günde en az 20 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır.

Haftada 1 gün sadece protein tüketilmelidir, diğer günlerde ise 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi dahil dengeli bir beslenme planı izlenmelidir.

Dukan Diyeti, disiplinli bir şekilde uygulandığında hızlı kilo kaybı sağlayabilir, ancak uzun vadeli etkiler ve kişisel sağlık durumu göz önünde bulundurulmalıdır.