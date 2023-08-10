3 günde 3 kilo verdirdiği iddia edilen tam bir yaz diyeti: şeftali diyeti nasıl yapılır?

Şeftali diyeti, adından da anlaşılacağı gibi, diyet sürecinde şeftali tüketiminin ön planda olduğu ve hızlı kilo kaybı sağlamayı amaçlayan şok diyetlerden biri. İddialara göre, sadece 3 gün içinde 3 kiloya kadar kaybettiğinizi göreceksiniz. Ancak hızlı sonuçlar elde etmek için yapılacak her diyet gibi, bu da dikkatli bir şekilde uygulanmalı ve sağlık uzmanına danışılmalıdır.

Şeftali diyetinin faydaları arasında, şeftalinin A,C,E,K vitaminleri ve lif açısından zengin olması sayesinde vücuda gereken besin maddelerini sağlaması yer alıyor. Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olurke;, düşük kalorili, bol sulu tatlı yapısı ve tokluk hissi sunmasıyla da dikkat çekiyor.

ŞEFTALİ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Sınırlı besin içeren bu diyetin menüsü şu şekilde:

Sabah Kahvaltısı:

1 adet orta boy şeftali, 1 kase yağsız yoğurt, 1 fincan şekersiz kahve

Öğle Yemeği:

1 adet orta boy şeftali, 1 kase yağsız yoğurt, 1 porsiyon ızgara tavuk göğsü

Akşam Yemeği:

1 adet orta boy şeftali, 2 adet haşlanmış yumurta, 1 kase yağsız yoğurt

Ara öğün

Bir avucu geçmeyecek şekilde tuzsuz badem, ceviz veya fındık gibi kuru yemişleri tercih edebilirsiniz.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Diyeti 3 günden uzun uygulamamalı, 3 günden sonra en az 10 gün ara vermelisiniz. Diyeti uygularken günlük en az 2 litre su içilmeli ve en az 30 dakika günlük yürüyüş yapılmalıdır.

Eğer ciddi bir sağlık sorununuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Alerjileriniz varsa veya diyet listesindeki yiyeceklere karşı hassasiyetiniz varsa, bu diyeti uygulamamalısınız. Göz kararması, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar hissederseniz hemen diyeti bırakmalı ve bir sağlık profesyoneline danışmalısınız.