Göbek yağlarınızı limon gibi sıkın! Bir ay boyunca ılık limonlu su içerseniz

En zor zayıflayan bölge göbektir. Göbekte biriken yağlardan hızla kurtulmanın en faydalı yolu ise limon suyudur. Bilimsel olarak da kanıtlanmış limon suyu hakkında uzmanlar alışkanlık yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Limon suyuyla yapacağınız diyeti sizler için araştırdık.

Hem kilo verip hem de enerjik kalmak isteyenlerin kolayca uygulayabileceği bu diyet oldukça sağlıklıdır. Ancak kronik hastalıkları olanların diyeti uygulanması sıkıntılı olacağından uzmanlarına danışmaları gerekir.

LİMONLU ILIK SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Gece yatmadan önce ılık suyun içerisine yarım limon sıkın. Bunu genellikle sabahları önerirler. Ancak vücudun en iyi metabolik harekete geçtiği zaman gece yarısı uyurken olur. Bu yüzden gece uyumadan önce bir bardak bu sudan içiniz. Dilerseniz çay kaşığı ucu kadar tarçın da ilave edebilirsiniz.

Düzenli yapıldığında mide asidini dengeler.

Besin atıklarının vücutta birikmesini engeller.

Bağırsakların flora dengesini korur.

Bağırsak sistemini yumuşatarak boşalım sisteminin düzgün ilerlemesini sağlar.

Vücutta özellikle kas ve kemiklerde biriken yağı enerjiye çevirerek ödem birikmesini engeller.

Karaciğerin fonksiyonel dengesini koruyarak toksin birikmesini engeller.