İncecik belin sırrı bu sirkede! Elma sirkesine bile taş çıkarıyor

Göbek yağları, ince bel hayaline engel olur. Kilo alımında öncelikle yağlarla dolan göbekler pantolon etek elbise giyimini kötü gösterir. Bu durumun yaşanmaması için en etkili sirkeyi sizler için araştırdık. Elma sirkesinden daha etkili olan iğde sirkesini hemen hemen kimse bilmiyor. Bu sirke sayesinde hem kilo vermek kolaylaşır hem de vücuttaki tüm toksinlerden kurtulmuş olursunuz.

İĞDE SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Büyük bir cam kavanozun içine yıkanmış bir kilo iğdeyi yıkayıp ekleyin.

Ardından içine bir yemek kaşığı bal ilave edin.

Bir çay bardağı beyaz sirke de ekledikten sonra bir litre su boşaltıp karıştırın.

Kavanozun ağzını kapatın. Yaklaşık 7 gün güneş görmeyen nemli bir yerde bekletin.

İĞDE SİRKESİ NASIL ZAYIFLATIR?

Her sabah aç karnına bir su bardağı ılık suyun içine 2 yemek kaşığı iğde sirkesi ekleyin için.

Bu uygulamayı 15 gün yapın akabinde 10 gün bekleyin.

Kronik hastalığı olanlar mutlaka uzmanlarına danışmaları lazım. Aksi halde yan etkisi kötü sonuçlar doğurabilir.

Bunun yanı sıra iğde sirkesi metabolizmayı hızlandırır. Bağırsaklarda florası dengesi sağlar. Bu da bağırsakların çalışmasında etkilidir. Kabızlığı engeller.

Vücutta biriken tüm toksinleri ve yağları hızla yakar. idrar yoluyla atılan ödemler sayesinde kilo verme oranı da artar.

İğde sirkesi iştahı bıçak gibi kestiğinden çok fazla yemek tüketimini de engeller.