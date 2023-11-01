12 Saat Boyunca İletişim Tamamen Kesilmişti! Gazze'de İletişim Aşamalı Olarak Sağlanmaya Başlandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası sonrası iletişim tamamen kesilmişti. 12 saatin ardından Gazze'de iletişim ve internet aşamalı olarak sağlanmaya başlandı.

12 Saat Boyunca İletişim Tamamen Kesilmişti! Gazze'de İletişim Aşamalı Olarak Sağlanmaya Başlandı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Gazze Şeridi'ndeki internet ve iletişimin tamamen kesilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Gazze'deki internet ve iletişim erişiminin İsrail tarafından durdurulduğu hatırlattı.  Açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sabit ve mobil telefon hizmetlerinin aşamalı olarak verilmeye başlandığı belirtildi. Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hatlarının tamamen kesildiğini duyurmuştu. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri 27 Ekim'de de tamamen kesilmişti.

Telekomünikasyon Şirketi, iki gün sonra Gazze'de iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden verildiğini bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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