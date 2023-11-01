Yüzlerce Filistinli Ramallah'ta Toplandı! İsrail'in Saldırıları Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası Filistinli direniş grupları ve aktivistlerin çağrısıyla Ramallah'taki Birleşmiş Milletler binası önünde toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. Filistinli aktivist Rabii el-Mısri, "Sadece BM'ye değil tüm dünyaya, yok edilen, kameralar önünde insanlığa karşı işlenen en ağır suçlara maruz kalan bir halk olduğumuzun mesajını vermek için buradayız." dedi. Seslerini duyurmak için toplandıklarını vurgulayan Mısri, dünyanın çocukların öldürülmesini izlediğini, hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Mısri, "75 yıldır BM kararlarının uygulanmasını talep ediyoruz, ancak bizi duyan yok." diye konuştu. İsrail'in dün Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı protesto için Batı Şeria'da bugün kapsamlı greve gidilmişti.