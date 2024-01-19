2023 Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül yıl oldu

BM Cenevre Ofisinin BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) verilerine dayandırdığı X sosyal medya platformu paylaşımında, 7 Ekim 2023-12 Ocak 2024 tarihlerinde Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 88'i çocuk 344 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Paylaşımda, "2023, BM'nin kayıpları kaydetmeye başladığı 2005'ten bu yana Batı Şeria'daki Filistinliler için en ölümcül yıl oldu." ifadesi yer aldı.