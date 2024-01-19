81 ilde Çember-11 operasyonları! 3 bin 209 firari yakalandı

Yurt genelinde aranan şüphelilere yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak 81 ilde son 5 günde Çember-11 adı verilen operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

3 BİN 209 FİRARİ YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurguladı.

Bakan Ali Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik devam eden 'Çember-11' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını bildirdi.

Yakalanan firarilerin 3 bin 187'sinin 5 yıldır, 14'ünün 5-10 yıldır, 8'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaşan Bakan Yerlikaya, bunlar içerisinde hırsızlıktan 200, dolandırıcılıktan 163, yağmadan 105, adam öldürmeden 39, cinsel suçlardan 39, narkotik suçlarından 567, terörden 74, kaçakçılık-organize suçlardan yakalanan 389 şüphelinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: