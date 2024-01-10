2023'te En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Belli Oldu! Türkiye'den O İl Var...

Geçtiğimiz yıl dünyada en çok ziyaret edilen 20 ülke belli oldu. Listede Türkiye'den o il de yer alıyor. İşte geride kalan 2023 yılında dünyada en çok ziyaret edilen o 20 şehir...

2023'te En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Belli Oldu! Türkiye'den O İl Var...
Son Güncelleme:

Euromonitor International raporuna göre, 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu.

1. Paris

2. Dubai

3. Madrid

4. Tokyo

5. Amsterdam

6. Berlin

7. Roma

8. New York

9. Barcelona

10. Londra

11. Singapur

12. Münih

13. Milano

14. Seul

15. Dublin

16. Osaka

17. Hong Kong

18. Viyana

19. Los Angeles

20. Lizbon

# istanbul # Paris # tokyo # münih # Hong Kong
Çok Okunanlar
Epstein'in Listesinde Hangi İsimler Var?
Epstein'in Listesinde Hangi İsimler Var?
Erdoğan'dan Dikkat Çeken "Yabancı Düşmanlığı" Açıklaması
Erdoğan'dan Dikkat Çeken "Yabancı Düşmanlığı" Açıklaması
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
Migros'larda Ayçiçek Yağında Dev İndirim! Çoğu Üründe Uygulanan İndirimler Ne Zaman Bitecek?
O Sabunları Sakın Kullanmayın! Faydadan Çok Zararı Var!
O Sabunları Sakın Kullanmayın! Faydadan Çok Zararı Var!
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
Tatil Zili Çaldı! Peki Okullar Ne Zaman Açılacak?
Öne Çıkanlar DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ BELLİ OLDU, TÜRKİYE 8. SIRADA | Ulusal Haber DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ BELLİ OLDU, TÜRKİYE 8. SIRADA | Ulusal Haber Sakın Kabuklarını Atmayın En Doğal Serum Kırışıklıklara Son Sakın Kabuklarını Atmayın En Doğal Serum Kırışıklıklara Son