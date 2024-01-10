2023'te En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Belli Oldu! Türkiye'den O İl Var...
Geçtiğimiz yıl dünyada en çok ziyaret edilen 20 ülke belli oldu. Listede Türkiye'den o il de yer alıyor. İşte geride kalan 2023 yılında dünyada en çok ziyaret edilen o 20 şehir...
Euromonitor International raporuna göre, 2023 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri belli oldu.
1. Paris
2. Dubai
3. Madrid
4. Tokyo
5. Amsterdam
6. Berlin
7. Roma
8. New York
9. Barcelona
10. Londra
11. Singapur
12. Münih
13. Milano
14. Seul
15. Dublin
16. Osaka
17. Hong Kong
18. Viyana
19. Los Angeles
20. Lizbon