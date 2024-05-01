Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi! "Bu vurduğunuz polisler kimin polisi?"

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin çağrısıyla Saraçhane'de toplanan bir grup, polisin uyarılarına ve engellemelerine rağmen Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Saraçhane'den Taksim'e giden yola barikat kuran polis ekipleri, provokatör grubun kışkırtmalarına geçit vermedi. 1 Mayıs'a gölge düşüren grup, polise taş ve sopalarla saldırdı. O görüntülere Cüneyt Özdemir de tepki gösterdi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 1 MAYIS TEPKİSİ

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Saraçhane'de polise saldıran grubun videosunu paylaştı. Özdemir, "Bu nedir arkadaş, bu nedir..." dediği paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu vurduğunuz polisler kimin polisi? Saldırdığınız kim? 1 Mayıs arkaik ve marjinal bu grupların Taksim'e çıkma ısrarından çıkartılmalıdır artık. Bu ezber bozulmalı... Bu rezalet yaşanmamalı..."