Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi! "Bu vurduğunuz polisler kimin polisi?"

1 Mayıs'ta İstanbul Saraçhane'de polise saldıran grup, tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Cüneyt Özdemir de tepki gösterenler arasındaydı. Özdemir, "1 Mayıs arkaik ve marjinal bu grupların Taksim'e çıkma ısrarından çıkartılmalıdır artık" dedi.

Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi! "Bu vurduğunuz polisler kimin polisi?"
Cüneyt Özdemir'den 1 Mayıs tepkisi! "Bu vurduğunuz polisler kimin polisi?"
Editör: Uğur Çam

Cumhuriyet Halk Partisi ve DEM Parti'nin çağrısıyla Saraçhane'de toplanan bir grup, polisin uyarılarına ve engellemelerine rağmen Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Saraçhane'den Taksim'e giden yola barikat kuran polis ekipleri, provokatör grubun kışkırtmalarına geçit vermedi. 1 Mayıs'a gölge düşüren grup, polise taş ve sopalarla saldırdı. O görüntülere Cüneyt Özdemir de tepki gösterdi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN 1 MAYIS TEPKİSİ

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, Saraçhane'de polise saldıran grubun videosunu paylaştı. Özdemir, "Bu nedir arkadaş, bu nedir..." dediği paylaşımında şunları ifade etti:

"Bu vurduğunuz polisler kimin polisi? Saldırdığınız kim? 1 Mayıs arkaik ve marjinal bu grupların Taksim'e çıkma ısrarından çıkartılmalıdır artık. Bu ezber bozulmalı... Bu rezalet yaşanmamalı..."
Fransa'da 1 Mayıs göstericilerine polis müdahalesi!Fransa'da 1 Mayıs göstericilerine polis müdahalesi!Dünya
# 1 mayıs # Taksim # saraçhane # cüneyt özdemir
Çok Okunanlar
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca...
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Filistinli gazeteciden Ekrem İmamoğlu'na tepki!
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
İzmir'de kritik operasyon!
İzmir'de kritik operasyon!
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek'ten CHP'ye 1 Mayıs uyarısı! Doğu Perinçek'ten CHP'ye 1 Mayıs uyarısı! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!