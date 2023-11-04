ABD Dergisinden Dikkat Çeken Analiz! O Proje Yeniden Gündemde

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye üzerine dikkat çeken bir analiz yayınladı. Türkiye'nin İsrail ile enerji işbirliği görüşmelerinin askıya alındığı belirtilen analizde Türkiye'yi devre dışı bırakan ve yüksek maliyeti sebebiyle uygulanmayan East-Med boru hattı projesi yeniden gündeme getirildi.

İsrail'in yeni bir yol çizmesi gerektiğini kaydeden Forbes, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la yapılacak işbirliği ile "Erdoğan'ın sabotajları boşa gidecektir" ifadelerini kullandı. Oysa Forbes'in bahsettiği East-Med boru hattı projesi yüksek maliyeti ve gerçeklik dışı fizibilite raporları sebebiyle uygulanması mümkün değil.

Rapora göre yaklaşık 2 bin kilometre olarak planlanan hat, kimi yerlerde denizin 3,3 kilometre derinliğine kadar iniyordu. Maliyet, raporda 7 milyar dolar olarak belirtilse de, uzmanlar 15 milyar doları bulabileceğini değerlendiriyor Proje başta İtalya tarafından gerçekçi bulunmamış, geçen yıl da Amerika bu projeye desteğini çektiğini açıklamıştı.

Kıbrıs-Türkiye hattına nazaran 5-6 kat daha maliyetli olduğu bilinen East-Med boru hattının inşası, sadece Türkiye’yi devre dışı bırakmak amacıyla gündemde tutuluyor.