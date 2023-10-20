ABD İsrail İçin Seferber Oldu

ABD'de Başkan Joe Biden yönetimi, İsrail ve Ukrayna'ya yardım için seferber oldu. Kongre'den çoğunluğu İsrail ve Ukrayna için 105 milyar dolarlık ek fon talep etti.

ABD İsrail İçin Seferber Oldu

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 105 milyar dolarlık ek fonun 14,3 milyar dolarının İsrail'e yardım kapsamında talep edildiği bildirdi.

Söz konusu meblağın 4 milyar dolarının, Demir Kubbe ve Davud Sapanı hava ve füze savunma sistemlerinin takviyesi için kullanılacağı kaydedildi. Demir Işın hava savunma sisteminin geliştirilmesi için de 1,2 milyar dolar aktarılacağı belirtildi.

Açıklamada, Kongre'den talep edilen ek fonun büyük çoğunluğunu oluşturan 61 milyar dolarlık kısmının, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı kapsamında olduğu ifade edildi.

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