ABD PKK ile Tatbikat Yaptı



TIR’lar dolusu ağır silah, milyarlarca dolar kaynak, askeri eğitimler, tatbikatlar...



İşgal ettikleri bölgelerde Suriye’nin petrollerini çalan ABD ve kara gücüm dediği PKK, Haseke ve Deyr-i Zor bölgelerinde geniş çaplı tatbikatlar yaptı.



Haseke kırsalındaki Kasrak ve Tell Baidar üsleri ile Deyr-i Zor’daki Konoko üssünde, helikopter ve İHA’ların da yer aldığı tatbikatta, gerçek mühimmatlar kullanıldı.



Lübnan merkezli El-Mayadin gazetesine göre, ABD, tatbikatlara gerekçe olarak, İsrail-Filistin savaşıyla birlikte üslere artan saldırıları gerekçe gösterdi.



“Mavi ok” adı verilen tatbikatlara, ABD’nin oluşturduğu PKK/YPG’nin sözde özel kuvvetleri de katıldı.



Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, tatbikatın, ABD’nin PKK ile birlikte Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde birkaç gün sürecek tatbikat serisinin bir parçası olduğunu söyledi.