ABD PKK ile Tatbikat Yaptı
Suriye’de PKK’ya TIR'lar dolusu silah gönderen ABD, teröristlere verdiği askeri eğitimleri de tatbikatlarla pekiştiriyor. ABD işgal güçleri, Suriye'nin Haseke ve Deyr-i Zor bölgelerinde, PKK/YPG ile geniş kapsamlı tatbikatlara başladı.
TIR’lar dolusu ağır silah, milyarlarca dolar kaynak, askeri eğitimler, tatbikatlar...
İşgal ettikleri bölgelerde Suriye’nin petrollerini çalan ABD ve kara gücüm dediği PKK, Haseke ve Deyr-i Zor bölgelerinde geniş çaplı tatbikatlar yaptı.
Haseke kırsalındaki Kasrak ve Tell Baidar üsleri ile Deyr-i Zor’daki Konoko üssünde, helikopter ve İHA’ların da yer aldığı tatbikatta, gerçek mühimmatlar kullanıldı.
Lübnan merkezli El-Mayadin gazetesine göre, ABD, tatbikatlara gerekçe olarak, İsrail-Filistin savaşıyla birlikte üslere artan saldırıları gerekçe gösterdi.
“Mavi ok” adı verilen tatbikatlara, ABD’nin oluşturduğu PKK/YPG’nin sözde özel kuvvetleri de katıldı.
Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, tatbikatın, ABD’nin PKK ile birlikte Suriye’de işgal altında tuttuğu bölgelerde birkaç gün sürecek tatbikat serisinin bir parçası olduğunu söyledi.