ABD Teröristleri Eğitiyor! Tırlar Dolusu Mühimmat Gönderiyor

Türkiye'de PKK, İran'da PJAK,Suriye'de PYD/YPG ve genel adıyla SDG.İsimleri farklı olsa da, hedefleri de, merkezleri de aynı.

Terör örgütü, 40 yıldır Ortadoğu'ya ayrılık tohumları ekiyor, bölgeyi kana bulamaya devam ediyor.

Terör örgütü, 2015'te patlak veren DEAŞ tehlikesine karşı Suriye'de sahaya sürüldü. Uluslararası çok sayıda raporda PKK ile PYD/YPG arasındaki ilişki ortaya kondu.

Ancak ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana kendisinin ve Avrupa'nın terör listesinde yer alan PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye destek vermeye devam etti.

Bu kapsamda binlerce PYD/YPG'li teröriste silahlı eğitimler verildi, tırlar dolusu silah yardımı yapıldı.

Abd Ordusu Teröristleri Eğitiyor

Sadece 2022'de giden tırların sayısı bin 200'ü aştı. Dahası son 5

yılda 650 milyon dolarlık nakit desteği sağlandı.

Terör örgütü bu silahlarla, sınırları Haseke'den Akdeniz'e kadar uzanan sözde bir terör devleti kurmaya çalıştı.

Üstelik PYD/YPG'li teröristler, Türk köylerine bombalar yağdırmaya başladı.

Çocuk, yaşlı demeden katletti.

Bunun üzerine Türkiye, sınır ötesi harekatlar düzenledi ancak müttefiki ABD'den terörle mücadelesinde destek göremedi.

Üstelik PYD/YPG noktalarına ABD askerleri konuşlandırıldı.

ABD PKK'ya Silah Fabrikası Kurdu

Terör örgütü PKK'ya daha önce desteklerde bulunan ABD, Suriye'nin Haseke kentinde silah fabrikası kurduğu ortaya çıktı! PKK’dan kaçıp teslim olan teröristlerin ifadeleri, ABD-PKK arasındaki bağı ortaya koymaya devam ediyor

2016 yılında terör örgütüne katılan T.B., 7 yıl sonra PKK’dan kaçıp teslim oldu. T.B.’nin güvenlik güçlerine verdiği ifadeye Yeni Şafak ulaştı. Burak Doğan'ın haberine göre PKK terör örgütü içerisinde farklı bölgelerde çeşitli faaliyetler yürüttüğünü anlatan T.B.’nin ABD ile ilgili verdiği bilgiler dikkat çekmişti.

Hem Silah Hem Eğitim

PKK/YPG’nin, ABD’nin yardımlarıyla Suriye’nin Haseke kentinde bir tesis kurduğunu söyleyen T.B., burada mayın kalıpları ve “HAVAR” isimli silah başta olmak üzere çeşitli suikast silahlarının üretildiğini söyledi. T.B., Tel Tamir’deki ABD üssünden gelen ABD askerlerinin örgüt mensuplarına silah eğitimi verdiğini, suikast silahlarının Tel Tamir bölgesindeki sözde sabotaj birimlerine teslim edildiğini anlattı.

Patlayıcı Da Üretiliyor

T.B. terör örgütü tarafından kullanılan bazı patlayıcı düzenekleriyle ilgili de bilgiler verdi. “Çin Seddi” adı verilen uzaktan kumandalı EYP (el yapımı patlayıcı) ve sözde “Şehit Fuat Devresi” denilen EYP üretiminden bahseden T.B., patlayıcıların detaylarını da anlattı. T.B., Çin Seddi Devresi’nin 12 devreli olduğunu, televizyon kumandasına benzeyen ve aynı anda patlatılabilen bir sistem olduğunu, sözde Şehit Fuat Devresi’nin ise 4 kez tetiklenince patladığını söyledi.