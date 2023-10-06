Rusya'dan ABD'ye Cevap! Mig-31 Kaldıracak

Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç Denizi üzerinde ABD Donanmasının devriye görevi yapan P-8A Poseidon uçağı için Mig-31 savaş uçağı kaldırdıklarını duyurdu.

Rusya'dan ABD'ye Cevap! Mig-31 Kaldıracak
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Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç Denizi üzerinde hava sahası kontrol araçlarının Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit ettiğini açıkladı.

Hedefi belirlemek ve Rus devlet sınırlarının ihlalini engellemek için Rus Kuzey Donanmasının Hava Kuvvetlerinde görev yapan Mig-31 savaş uçağının kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedefinin ABD Donanmasının devriye görevi yapan P-8A Poseidon devriye uçağı olduğunu belirledi." ifadesi kullanıldı.

ABD uçağının, Rus savaş uçağının yaklaşmasıyla ülke sınırından dönüş yaptığı bildirilen açıklamada, Rusya devlet sınırının ihlalinin söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının, ABD uçağına tehlikeli şekilde yaklaşmadığı, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun olarak uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

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