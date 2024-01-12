ABD ve İngiltere Yemen'de Hava Saldırısı Başlattı

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husilere yönelik havadan ve denizden saldırı başlattı.

Yemen'in başkenti Sana'da patlamalar duyulduğu bildiriliyor. Öte yandan Suudi Arabistan, hava sahasını saldırı için ABD ve İngiltere uçaklarına açtı. İran ve Suriye, Yemen'e Koşulsuz destek verdiklerini açıkladı. Oman, havasahasını askeri uçaklara kapadı, Yemen'e kendi ülkesi üzerinden saldırıya izin vermedi.

Enserullah, "Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ni uyardı: Hava sahanızı açarsanız Yemen'le savaşa girmiş kabul ederiz" ifadelerini kullandı.

Yemen’den fırlatılan seyir füzeleri sonucu, Kızıldeniz’de bulunan ABD Donanmasına ait bir savaş gemisi vurulduğu iddia edildi.

Kızıldeniz'de Neler Yaşandı?

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin operasyonları Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.