ABD'de Apple Mağazaları Yağmalandı!

ABD’de yağma haberlerine yenisi eklendi. Philadelphia ve Pennsylvania da Apple mağazaları yağmalandı. Saniyeler içerisinde binlerce iPhone 15 çalındı.



Ülkedeki ünlü teknoloji mağazaları Apple Store Lululemon ve Footlocker talan eldi. Kalabalık genç gruplar iPhone 15 ve diğer yeni ürünlerin satışa sunulduğu birçok Apple Store mağazalarına girdi.



Polis kalabalığa müdahale etti. 15 ila 20 kişinin tutuklandı. Gözaltına alınan 2 kişinin üstünde silah bulundu.



ABD’de normalleşmeye başlayan yağmalama olaylarına “woke akımı” adı veriliyor. Yağmaya katılanlar, “ihtiyaç sahipleri kapitalist düzenden haklarını alıyor” sloganını kullanıyor.