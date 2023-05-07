ABD'de korkunç saldırı: 7 ölü

Kontrolsüz silahlanmanın önüne geçilemeyen ABD’de yeni bir saldırı vakası yaşandı. Teksas’ta bir alışveriş merkezinde rastgele ateş açan saldırgan 8 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.



ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü. ES//

Olay anının görüntülerinde, alışveriş merkezinin otoparkında çok sayıda kişinin araçlarını koruma olarak kullandığı görülüyor.



Görgü tanıkları, silahlı şahsın AVM’nin çevresinde insanlara gelişi güzel şekilde ateş açtığını aktardı.

8 kişinin öldüğü saldırıda, 3’ü ağır 7 kişi de yaralandı. Saldırgan ise, silah seslerini duyarak olaya müdahale eden bir polis memuru tarafından etkisiz hale getirildi.



Teksas Valisi Greg Abbott olayı bir trajedi olarak niteledi. Polis, elinde görüntü olan kişilerin yetkililere başvurmasını istedi.



Görgü tanıkları silahlı saldırganın, tamamen siyah giyindiğini ve askeri tipi teçhizat kullandığını söyledi.

Saldırganın öldürülmesi sonrası çekilen görüntüde, cesedinin yanında yarı otomatik AR-15 tipi silah görülüyor.



Teksas’ta 21 yaşın üzerindeki herkes, sabıkaları yoksa, ruhsata ihtiyaç duymadan tabanca sahibi olabiliyor. Uzun namlulu silah sahibi olmak isteyenler içinse çok az sınırlama bulunuyor.



Sivil kuruluşlardan yayınlanan raporlara göre, Amerika’da sadece bu yıl, dört ya da daha fazla kişinin öldürüldüğü en az 198 silahlı saldırı olayı yaşandı.