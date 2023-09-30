ABD'de Petrol Tükeniyor Mu? ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı

ABD'de petrol kulelerindeki azalma brent petrol fiyatlarını etkiledi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası gerçek ortaya çıktı. ABD bazı sondaj kulelerinin sayısını azalttı. Peki ABD'de petrol tükeniyor mu?

ABD'de Petrol Tükeniyor Mu? ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Azaldı
ABD'de petrol tükeniyor mu? ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azaldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Eylül haftasında önceki haftaya göre 5 adet azalarak 502'ye düştü.

ABD'de Petrol Tükeniyor Mu?

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 102 adet azaldı. Perşembe gününü 93,10 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 92,20 dolar seviyesinde tamamladı.

ABD'de petrol tükeniyor mu? ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 90,79 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 91,71 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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# ABD petrol # brent petrol
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