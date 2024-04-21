ABD'den dünya barışına sabotaj

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı.



Yasa tasarısı 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.



95 Milyar dolarlık yardım paketinin 61 milyar doları Ukrayna, 26 milyar doları İsrail’e ve 8 milyar doları Tayvan için kullanılacak.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Demokratların çoğunluğundaki Senatonun da söz konusu yardım paketini muhtemelen salı günü onaylaması bekleniyor.



Rusya ve Filistin oylamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne tepki gösterdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yasanın dünyadaki krizleri kötüleştireceğini belirtti.



Zaharova, "Kiev rejimine askeri yardım terör faaliyetlerinin doğrudan desteklenmesi, Tayvan'a askeri yardım Çin'in iç işlerine müdahale, İsrail'e yardım ise bölgede benzeri görülmemiş gerginliğin artması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



Filistin Devleti ise İsrail’e 26 milyar dolarlık askeri yardımı, “Filistin halkına yönelik bir saldırı ve tehlikeyi tırmandıran bir gelişme. Bu adım, İsrail’e savaşı tüm bölge ülkelerini kapsayacak şekilde genişletmesi için yeşil ışık yaktı.” Şeklinde değerlendirdi.



İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yardım paketinin onaylanmasının ardından sosyal medya hesaplarından Amerika’ya teşekkür etti.