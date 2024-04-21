Konsolosluk saldırganı Süleymancı yurdundan çıktı!

IŞİD’in Horasan koluna geçtiğimiz günlerde yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan terör örgütü üyesi Tacikistanlı terörist Somon Zokirzoda'nın ifadesi ortaya çıktı.

SÜLEYMANCI YURDUNDA KALMIŞ

Sözcü TV'den aktarılan haberde Terörist Somon Zokirzoda emniyette alınan ifadesinde Zeytinburnun’da Süleymancılara ait olan bir tarikat yurdunda kaldığını itiraf etti. 22 yaşındaki Tacikistanlı terörist Zokirzoda, Türkiye’ye resmi yollarla geldiğini fakat oturum izni olmadığını, medresede okumak istediğini söyleyip Zeytinburnu’nda bulunan Süleymancı yurduna yerleşti. Yurtta kaldığı sıralarda IŞİD ile iletişimini kesmeyen terörist, hazırlanan iddianamede konsolosluklara yapılacak saldırılarda kullanılacak isim olarak geçiyor. Terörist Zokirda ifadesinde, “Türkiye’ye pasaportla geldim. Oturma iznim yok ve geçici kimlik kartım bulunmamaktadır” dedi.

SALDIRI İÇİN GELMİŞ

Zokirzoda’nın telefonunda yapılan incelemelerde ‘saldırı için hazır mısın’ mesajına “Tamam. Hazırım inşallah” yanıtı verdiği anlaşıldı. Terör örgütüne eleman geçişini sağlayan sanıklardan biri ifadesinde “Zokirzo’da bana ulaştı. Afganistan’a geçiş için belgeleri iletti” dedi.

KONSOLOSLUĞA SALDIRACAKTI!

Güvenlik güçleri yapılan değerlendirme sonucunda İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması sonrasında IŞİD Horasan terör örgütünün İstanbul’da eylem hazırlığında olduğunu, terörist Somon Zokirzoda’nın ise bu eylemi gerçekleştirecek kişiler arasında olduğunun tespit edildiği değerlendirildi.