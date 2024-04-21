Bayraklı'da belediye kasası boşaldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay’ın anıtkabir defterine yazdığı notu kulislerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ithafen yazdığı konuşuluyor. 

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki 28 ilçe belediye başkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP’li başkan Cemil Tugay’ın Anıtkabir defterine yazdığı not dikkat çekti. “Kişilere veya zümrelere değil toplumun genel yararına hizmet edeceğiz” ifadesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bir gönderme olduğu kulislerde konuşuluyor.

Tugay ve Özel arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği konusunda gerilim devam ediyor. Özel, Büyükşehir’in genel sekreter koltuğuna Ümraniye Belediye başkanı seçilemeyen Aykut Erdoğdu’nun oturmasını istiyor. Tugay buna direniyor.

Genel sekreterlik krizinin devam ettiği süreçte Tugay'ın atanın huzurundaki ifadeleri de Genel Başkan Özgür Özel’e bir mesaj olarak yorumlandı.

Öte yandan Bayraklı Belediyesinde de işler iyiye gitmediğini yeni seçilen başkan İrfan Önal açıkladı. Önal, mali disiplini bozuk bir belediye devraldığını açıkladı.

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Önal belediyenin borç batağında olması gerekçesiyle 100 emekçinin işine son verdi. Atılan işçiler arasında belediyede 6 yıldır çalışan 16 sözleşmeli öğretmenin de olduğu öğrenildi.


# Bayraklı Belediyesi
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