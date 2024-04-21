ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

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