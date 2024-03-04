ABD'li general PKK'lı teröristlerle görüştü! ABD ile PKK'nın Suriye'de 27. buluşması

Suriye’de bölge güçleri Amerikan üslerini, Türkiye PKK/YPG’yi vururken, ABD’den Kamışlı’ya dikkat çeken bir ziyaret yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Kamışlı’da PKK/YPG’li teröristleri ziyaret etti. Omurgasını PKK'nın oluşturduğu SDG’nin sözde komutanı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

ABD’li General, Suriye'de teröristlerle 27’inci kez buluşmasını, “CENTCOM bölgesinde zor zamanlar yaşıyoruz ve bu zorlukları aşmak için ortaklarımızla ilişkilerimizin gücüne güveniyoruz" sözleriyle duyurdu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Kurilla’nın Derik'teki ABD üsleri ile DEAŞ'lı teröristlerin ailelerin bulunduğu Hol ve Roj kamplarını ziyaret ettiği kaydedildi.

Suriye, ABD'li komutanın Gazze eksenli turunun son durağı oldu. Kurilla, Ürdün, Mısır ve İsrail’de de koalisyon güçlerinin bulunduğu üsleri ziyaret etti.