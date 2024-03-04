HÜDA PAR'dan dikkat çeken seçim vaadi! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun kadınlarla ilgili sözleri dikkati çekti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir Youtube röportajında yerel seçimler için vaatlerini açıkladı. Yapıcıoğlu'nun kadınlarla ilgili sözleri dikkat çekti.

Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bazı yerlerde sadece yalnız seyahat eden kadınların binebileceği ve rahat bir şekilde seyahat edebilecekleri otobüs seferleri koyacağımızı söylüyoruz." dedi.

HÜDA PAR, daha önce ana dilde eğitim, cumhuriyet düşmanları Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said-i Nursi’nin mezarlarını bulup mescit yapmak, özerklik gibi açıklamalarla gündeme gelmişti. Şimdi ise sadece kadınların kullanacağı otobüs sözleri tepki topladı.

Yapıcıoğlu, Batman'da DEM Parti adayı ile fotoğraf çektiren ve gündem olan HÜDA PAR adayı hakkında da konuştu, "Soruşturulacak bir şey yok. Biz ne üslubu konuşuruz ne de böyle çok doğal bir şeyi sanki kıyamet kopmuş gibi de değerlendiririz." dedi.